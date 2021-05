GIOVANILI CATANIA: Under 17, la squadra di Orazio Russo vince ancora

Campionato Under 17 Serie C, terza giornata del girone 7. Catania batte Paganese 2-0. Seconda vittoria consecutiva per il giovane Elefante, che festeggia la conquista dei tre punti in virtù delle reti siglate da Maltese (29’pt) e Al Sein (35’st). Rossazzurri in vetta a punteggio pieno. Primi gol in questo campionato per i due attaccanti classe 2004: Maltese a segno nella prima frazione di gioco con un preciso diagonale; Al Sein nella ripresa, con uno splendido esterno all’incrocio. Per la squadra guidata da Orazio Russo matura anche il secondo “clean sheet” di fila.

