SERIE C: sondaggio nazionale, Catanzaro favorito per la vittoria dei playoff

Chi vincerà i playoff di Serie C? Obiettivamente sono un terno al lotto, difficile trovare una squadra favorita per la vittoria finale. Attraverso un sondaggio nazionale pubblicato dal noto portale specializzato sul torneo di Lega Pro tuttoc.com, la maggioranza dei votanti ha attribuito la propria preferenza nei confronti del Catanzaro, che ha concluso il girone C al secondo posto. I giallorossi calabresi avrebbero maggiori probabilità di vittoria rispetto a Padova e Alessandria. Sarà davvero così per Davis Curiale e compagni?

