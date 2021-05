IZCO: quale futuro per la bandiera del Catania?

21 presenze in questa stagione con la maglia del Catania, saliamo fino ad arrivare a 257 apparizioni aggiungendo gli anni di militanza in Serie A. Mariano Izco, autentica bandiera rossazzurra, ha concluso il campionato al sesto posto (quinto sul campo) abbandonando i playoff già al primo turno. Izco desiderava fortemente tornare alle pendici dell’Etna e farlo da protagonista, non spaventato dalla prospettiva di giocare in Lega Pro. Purtroppo però il Catania è rimasto ancora una volta nell’inferno della C e, adesso, appare incerta la permanenza dello stesso Izco in squadra. Il contratto scadrà infatti a giugno ed esiste un’opzione per il rinnovo. Qualora, come sembra, il centrocampista argentino non rinnoverà l’accordo, non è da escludere la possibilità che resti operativo con il Catania ma nelle vesti di dirigente o di componente dello staff etneo. Ci sarà tempo e modo per discuterne, in attesa di maggiore chiarezza sul futuro societario, oggi di primaria importanza.

