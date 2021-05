LA SICILIA – Caserta (all. Perugia): “Catania, sono sempre riconoscente. Ai playoff può arrivare fino in fondo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex centrocampista del Catania Fabio Caserta, reduce dalla promozione in B sedendo sulla panchina del Perugia, parla delle possibilità di vittoria dei rossazzurri ai playoff:

“Con Raffaele al timone la squadra andava anche bene, poi c’è stato un calo. Riscossa immediata con Baldini. I playoff sono una lotteria, ma il Catania ha una storia e grande carica. Se i rossazzurri dovessero affrontare questa fase con una forte carica mentale e dovessero stare bene fisicamente, potrebbero lottare per arrivare fino in fondo. La spinta degli esterni è fondamentale, Pinto e Calapai hanno gamba ed esperienza. In avanti Russotto si è proposto nella maniera migliore. Ricordi di Catania? Ottimi. La promozione dalla B, le stagioni in A. Il rapporto si è chiuso male, ma io ho sempre riconoscenza verso la piazza etnea”.

