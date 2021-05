ISCRIZIONE 2021/22: ecco i parametri da rispettare

Le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2021/2022, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine bisogna effettuare una serie adempimenti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

In sintesi, ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato serve innanzitutto presentare una fideiussione di 350mila euro da presentare il 28 giugno. In quella data, inoltre, i club dovranno essere in regola rispetto a eventuali debiti scaduti alla data del 31 marzo nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.; assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2021 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega; assolvere il pagamento delle ritenute Irpef; il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera; il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

Per quanto riguarda l’Indicatore di Patrimonializzazione (PA), dovrà essere depositato alla Co.Vi.So.C entro il 31 maggio. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Patrimonializzazione nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 16 giugno 2021. L’inosservanza di questa data costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2021/2022. L’integrazione potrà avvenire entro il termine perentorio del 28 giugno 2021, ma la documentazione depositata successivamente, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine, non saranno presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C.

Qui ===>>> SISTEMA LICENZE NAZIONALI <<<=== è possibile visualizzare il documento comprendente l’intera documentazione con i criteri da rispettare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***