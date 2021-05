LA SICILIA – Gaucci: “Catania, sono molto preoccupato. Tornerei, ma operazione quasi impossibile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex presidente del Catania Riccardo Gaucci commenta la difficile situazione societaria in casa rossazzurra: “Non bisogna accollarsi solo i debiti, ma rilanciare in Serie C l’attività agonistica costruendo una squadra importante. Tornerei a piedi perchè i catanesi sono parte della mia vita, ma questa è un’operazione quasi impossibile almeno per me. Sono dispiaciuto e, da tifoso, anche tanto preoccupato. Quando si creano attriti e una trattativa per arrivare al closing slitta, tutto diventa difficile. Fa allarmare il gesto di Tacopina, se salta l’accordo con un imprenditore che ha messo 800mila dollari qualcosa non va. Se i tempi si allungano tutto si complica”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***