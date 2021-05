LA SICILIA – Pantanelli: “Futuro Catania, sono fiducioso. Sarà una stagione difficile”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il preparatore dei portieri rossazzurri Armando Pantanelli fiducioso per il futuro del Catania: “Quest’anno ci siamo impegnati tutti al massimo. E’ stato un anno particolare tra pandemia, l’avvento della società nuova che ha salvato la matricola. Bisogna considerare l’impegno della Sigi che ha compiuto sforzi enormi. Io sono tornato a fare qualcosa per Catania e per il Catania e di questo sono contento. Sono fiducioso per il futuro, si può rilanciare con la Sigi e con altri finanziatori che hanno in mente di organizzare un campionato di grande orgoglio. Sarà una stagione difficile con la presenza di squadre fortissime tra retrocesse, tra chi salirà in C e coloro che restano per rilanciare la propria candidatura”.

