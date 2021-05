LA SICILIA – Il Sindaco: “Tacopina, accordo sembra ormai lontano ma voglio essere ottimista per il futuro del Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese torna sulla riqualificazione dello stadio “Angelo Massimino” ed il futuro della società rossazzurra:

“Ci tenevamo tanto a mantenere l’impegno preso con i catanesi e la promessa fatta al club rossazzurro, alla Sigi e allo stesso Tacopina nel primo incontro avuto al Village di Torre del Grifo. Inoltre abbiamo raddoppiato la somma prevista in un primo momento. Il futuro del club? Sono ottimista per natura e voglio esserlo più che mai in questa circostanza visto il mio attaccamento fin da bambino al Catania. Speravo tanto in Joe Tacopina con il quale si era instaurato un cordiale rapporto ma l’accordo sembra ormai lontano. Mi dicono che ci sono due valide soluzioni alternative e mi auguro dal più profondo del cuore che così come avvenuto la scorsa estate, si salvi il Catania e la matricola perchè io sono legato alla storia, alla tradizione del club. Noi siamo sempre pronti a dare una mano e sto seguendo costantemente l’evolversi della situazione societaria. Io ci credo, devo crederci”.

