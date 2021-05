MARCHIONNI (all. Foggia): “Ci tenevamo a vincere, peccato avere perso il settimo posto”

Nota stampa Calcio Foggia

Rammaricato per la mancata vittoria ma soddisfatto dell’intera stagione mister Marco Marchionni, nell’immediato post-gara:

“E’ stata una gara dispendiosa ma ci tenevamo a fare bene, affrontavamo una squadra forte ed inizialmente costruita per vincere il campionato ed averla messa sotto. Con più attenzione in alcune situazioni, sicuramente avremmo portato a casa l’intera posta: ci tenevamo a vincere per mantenere il 7^ posto, è un peccato averlo perso proprio all’ultima giornata. Adesso ci prepariamo a giocare i playoff che i ragazzi si sono ampiamente meritati, considerando ciò che molti pensavano alla vigilia, cercando di recuperare forze ed energie. Questo è un traguardo dedicato a tutti coloro i quali lavorano dietro le quinte, ma che non vengono mai citati”.

VIDEO: le parole di Marchionni

