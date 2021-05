SERIE C – Lucarelli (all. Ternana): “Sono molto arrabbiato, diventando normali non siamo imbattibili…”

Ternana sconfitta in casa dalla Juve Stabia in maniera a dir poco rocambolesca. L’allenatore rossoverde Cristiano Lucarelli bacchetta la propria squadra nel post-gara. Queste le parole dell’ex tecnico del Catania evidenziate da ternananews.it: “Sono molto arrabbiato, perchè avevo cercato in tutti i modi di allertare su quelli che erano i pericoli di questa partita. Purtroppo abbiamo preso dei gol evitabilissimi, ci sono costati tanti record, l’imbattibilità interna e tante altre cose. Speriamo che sia il giusto schiaffo alla Supercoppa, che ci riporti tutti sulla terra perchè quando diventiamo normali siamo battibili da parte di tutti. Troppo spesso sento considerazioni tirate al vento, quello è da Serie A, quello da Champions, siamo già pronti per vincere la B, con due ritocchi si vince la B, ma serve un bel bagno di umiltà che ci riporti sulla terra”.

