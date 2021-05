MERCATO: Golfo lascia Catania per fine prestito, ma il discorso potrebbe essere ripreso

Il suo cartellino appartiene al Parma, ma la società ducale ha già in mente di trasferirlo ancora una volta altrove, vedremo se a titolo temporaneo o definitivo. L’esterno offensivo Francesco Golfo, dopo la parentesi alla Juve Stabia ha fatto discretamente in rossazzurro facendo registrare segnali di crescita nelle ultime gare disputate. Due gol per lui con la maglia del Catania, club che ha salutato nei giorni scorsi attraverso un messaggio sui social, ma chissà che non possa essere ripreso il discorso proprio con la società dell’Elefante. Intanto qualcosa si muove in Serie C per il calciatore palermitano classe 1994, che cerca una valida sistemazione in vista della prossima stagione.

