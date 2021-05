MERCATO: Volpe nel mirino di Viterbese e Gubbio

Una sola presenza per Michele Volpe con la maglia del Catania. Prelevato in prestito dal Frosinone, sembrava il colpaccio del mercato rossazzurro di gennaio e, invece, a causa di continui problemi di natura fisica l’attaccante non ha potuto dimostrare il proprio valore alle pendici dell’Etna. Così ha fatto rientro alla base ma, intanto, saltano fuori le prime società interessate ad accoglierlo in vista della prossima stagione. Secondo informazioni raccolte da tuttomercatoweb.com, Volpe sarebbe finito nel mirino di Gubbio e Viterbese. L’eventuale trasferimento nel club laziale rappresenterebbe un ritorno per il giocatore, che arrivò in doppia cifra indossando la casacca gialloblu nella stagione 2019/20.

