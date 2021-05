PAROLA AI TIFOSI: “Welbeck e Russotto i migliori rossazzurri della stagione”

Welbeck si è a lungo confermato il migliore giocatore del Catania in campionato, sulla base delle preferenze espresse dal popolo rossazzurro di partita in partita attraverso i nostri sondaggi. Nella seconda parte della stagione, però, nonostante i problemi fisici riscontrati Andrea Russotto ha raggiunto il centrocampista. Dall’inizio del torneo il calciatore italo-ghanese è stato ritenuto dai tifosi «uomo partita» in occasione di sette partite, siglando anche un gol contro la Vibonese allo stadio “Angelo Massimino”. Con molte meno gare a disposizione ma 4 reti all’attivo, Russotto ha totalizzato lo stesso numero di preferenze di Welbeck. Terzo gradino del podio, invece, per Antonio Piccolo (3).

