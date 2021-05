PLAYOFF: Top 11 secondo turno, figura anche l’ex Catania Scarsella

Consueta Top 11 stilata dal noto portale tuttomercatoweb.com, in occasione del secondo turno dei playoff (fase dei gironi). Tra i principali protagonisti spicca un ex calciatore del Catania, il centrocampista della Feralpisalò Fabio Scarsella. “Solo il palo gli nega la gioia del gol, sarebbe stata l’ennesima soddisfazione di una stagione da incorniciare – si legge – Quando sbuca alle spalle dei difensori avversari è sempre un fattore, non a caso è il calciatore più coinvolto nella manovra offensiva”. La Feralpisalò, nello specifico, ha pareggiato tra le mura amiche contro la Virtus Verona, staccando il pass per la fase successiva. Questa la Top 11 nel dettaglio:

3-4-3 Vitali (Matelica); Auriletto (Pro Vercelli), Magri (Matelica), Di Cesare (Bari); Gatto (Pro Vercelli), Scarsella (Feralpisalò), De Risio (Bari), Valente (Palermo); Manconi (Albinoleffe), Costantino (Pro Vercelli), D’Ursi (Bari).

