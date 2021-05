PRIMAVERA: il Catania s’impone a Vibo Valentia

Nota stampa Calcio Catania

Dopo un avvio di gara complesso, la Primavera del Catania s’impone con un gol per tempo allo stadio “Razza” e conquista così il suo sesto successo nel girone, seconda affermazione consecutiva e terzo risultato utile di fila. Per i ragazzi guidati da Giovanni Marchese, sconfitti in una sola occasione nell’arco delle ultime otto gare, la terza vittoria in trasferta è anche un prezioso riscontro sul piano della crescita calcistica individuale e collettiva. Contro la Vibonese, la qualità del gioco migliora gradualmente; nella fase finale del primo tempo, dopo una rete annullata, Sebastiano Di Stefano sfrutta un invito di Limonelli e sblocca il risultato: per il bomber del gruppo etneo, classe 2003, è il sesto gol stagionale. Nella ripresa, Matteo Fichera sigla il raddoppio: per l’attaccante classe 2003 è il secondo acuto in questo campionato. Quarto “clean sheet” per i giovani etnei nel 2020/21, secondo per l’estremo difensore classe 2003 Giorgio Coriolano.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2020/21

Girone G – Undicesima giornata

Sabato 15 maggio – Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia

Vibonese-Catania 0-2

Reti: pt 43° Di Stefano; st 14° Fichera.

Vibonese – Raimondi; Mollo, Tassone, Toziano, Pisano, Cimmarusti, Furci (1°st Spina), Staropoli (6°st Okito), Rando (25°st Florio), Leone (14°st Benkhalqui), D’Attilio (1°st La Torre). A disposizione: Curtosi; Comito, Toscano, Spanò, Zinna, Caparra. Allenatore: La Malfa.

Catania – Coriolano; Caracò, Mignemi, Panarello, Iuculano, Sciuto (30°st Aquino), Tropea, Currò (30°st Le Mura), Fichera (41°st D’Angelo), Limonelli, Di Stefano. A disposizione: Vadalà; Nicotra, Bozzanga, Scuderi. Allenatore: Marchese.

Arbitro: Giovanni Luca Idone (Reggio Calabria).

Assistenti: Marco Vona (Crotone) ed Emanuele Galardo (Crotone).

Ammoniti: D’Attilio, Furci e Pisano (V); Currò (C).

Tempi di recupero: pt 3′; st 5′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***