SERIE C – Murano (Perugia): “Ai playoff faccio il tifo per il Catania”

Uno dei più forti attaccanti della categoria, Jacopo Murano propone i suoi pronostici in relazione ai prossimi playoff di Serie C attraverso i quali si conoscerà la quarta squadra promossa in cadetteria dopo Ternana, Como e Perugia: “Sono convinto che il Sudtirol arriverà in fondo, ma occhio anche al Modena e all’Avellino – afferma ai microfoni di tuttomercatoweb.com – Io tiferò per il Catania, dove giocano alcuni amici”.

Il Catania aveva pensato anche a lui in sede di calciomercato la scorsa estate, l’allora mister Giuseppe Raffaele lo conosceva bene vista la proficua esperienza condivisa a Potenza. Per quanto riguarda gli amici a cui il bomber fa riferimento, si tratta evidentemente di Antonio Giosa, Simone Sales (ex compagni di squadra tra le file del Potenza), Tommaso Silvestri (insieme a Trapani) e Giovanni Pinto (giocarono nel Monopoli). Il Catania, dunque, ha un tifoso in più. Chissà che non porti bene ai colori rossazzurri dopo avere festeggiato con il Perugia la promozione in B…

