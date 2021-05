VOLPE, l’attaccante dopo l’ennesimo infortunio saluta la Sicilia: “Lascio un pezzo di cuore”

L’ennesimo infortunio rimediato in carriera costringe lo sfortunato attaccante Michele Volpe ad allontanarsi dalla struttura di Torre del Grifo. Era già successo in precedenza per curarsi fuori sede. Volpe si stava finalmente avviando verso il completo recupero, poi la distorsione riportata in allenamento nei giorni scorsi ha bloccato ancora una volta il cammino del giocatore di proprietà del Frosinone, il quale ha annunciato sui social di lasciare un pezzo di cuore a Catania con una foto che lo ritrae sul traghetto. Una sola presenza per lui in rossazzurro registrata nei minuti finali del match perso a Catanzaro.

