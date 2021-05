SFIDA AL FOGGIA: atto terzo. Sorride la Juve Stabia. Castellammare in prospettiva?

Sarà di nuovo Catania-Foggia. Si è discusso in queste ore il ricorso presentato dal Catania a dicembre, ma la Prima Sezione del Collegio di Garanzia lo ha ritenuto inammissibile. Non muta, pertanto, la classifica del girone C di Serie C con il Catania sesto e la Juve Stabia che scavalca i rossazzurri al quinto posto. Sorride, dunque, la Juve Stabia che domenica affronterà al primo turno della fase a gironi la Casertana al “Menti”, invece il Catania se la vedrà con il Foggia per la terza volta in questa stagione dopo il 2-1 inflitto in campionato all’andata ed il recente 2-2 maturato nella sfida di ritorno in Puglia. Appuntamento il 9 maggio nell’impianto sportivo etneo, dove il Catania avrà a disposizione due risultati su tre. Al secondo turno il Bari sfiderà la peggior qualificata del primo turno, mentre la miglior qualificata del primo turno affronterà la seconda peggior qualificata del primo turno. A meno di sorprese, quindi, c’è la probabilità che se il Catania riuscisse ad eliminare il Foggia, poi andrebbe a giocarsela a Castellammare avendo un solo risultato a dispozione, la vittoria.

