TACOPINA: Sigi e l’ultimatum scaduto, ma quella finestra ancora socchiusa…

“Non ci sono più promesse, servono i fatti. Non possiamo dare a Tacopina un termine superiore al 15 maggio, gli chiediamo un’ulteriore proposta in linea con quanto detto, immissione per il Calcio Catania con una compartecipazione che decideremo insieme”. Era l’11 maggio quando l’avvocato Giovanni Ferraù, in conferenza stampa, invitò Joe Tacopina a formulare una nuova proposta d’acquisto per il Calcio Catania. Da circa una settimana l’ultimatum concesso da Sigi è scaduto, con Tacopina che ha assunto la decisione di non presentare un’offerta differente dal milione e mezzo di euro, ritenuta irricevibile dalla SpA etnea.

“E’ come se io dicessi di darvi 100mila euro ma mi dovete costruire un campo da calcio in un giorno. Impossibile chiedere un’omologa entro 15-20 giorni e, nel frattempo, saldare 3 milioni di euro di debiti circa”, le parole di Ferraù a commento della più recente offerta dell’avvocato italo-americano. Malgrado la scadenza dell’ultimatum, tuttavia, il tycoon di New York non ha ufficialmente abbandonato la trattativa. Tacopina è ancora oggi alla finestra, considera la possibilità di rilevare il Calcio Catania. C’è chi sostiene che lo faccia valutando l’ipotesi di entrare in società con il Catania eventualmente fallito e libero da debiti. A quel punto, però, quanto sarebbe conveniente per il business di Tacopina perdere l’asset di Torre del Grifo Village?

E se, invece, l’ex Venezia e Bologna coltivasse la speranza che la Sigi ottenga l’omologa dal Tribunale in tempi brevissimi? Questo requisito è sempre stato ritenuto importante dal broker statunitense, chissà che – a seguito di tale eventualità – non decida di rifarsi avanti. Ma il tempo, va ribadito, è un duro ostacolo da superare. Una cosa è certa: ad oggi Tacopina non ha mai ufficialmente comunicato di essersi defilato. La Sigi, però, nel frattempo non può più attendere e necessita di liquidità immediata lungo il percorso che dovrà portare il Catania all’iscrizione al prossimo campionato. Con o senza Tacopina.

