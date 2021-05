TRIBUNALE, DEBITI, CARTE BOLLATE… quando si tornerà a parlare solo di calcio?

Perplessità, clima d’incertezza e di tensione. Maggio 2021, un anno dopo la salvezza del Calcio Catania 1946 matricola 11700 cambia la forma ma non la sostanza. Ancora una volta l’Elefante deve sostenere una corsa contro il tempo per difendere il professionismo e la propria storia. Senza delle basi realmente solide e con una montagna di debiti da scalare, il Catania in questi anni non è riuscito a risalire la china sul campo, nè a vincere il tanto temuto campionato dei conti. Massa debitoria ingente, creditori che battono cassa, piano di ristrutturazione del debito, accordi transattivi con gli etnei istituzionali non ancora raggiunti.

Tutto questo mente si avvicina la scadenza del 28 giugno, termine perentorio per l’iscrizione al prossimo campionato. Bisogna racimolare la somma economica necessaria onde evitare lo spettro del fallimento. Purtroppo l’argomento è ancora di grande attualità. Vivere o sopravvivere? Ricominciare dal basso, anche a costo di sacrificare il fascino della matricola, oppure dare slancio al Calcio Catania con un progetto che restituisca subito luce e speranza ai colori rossazzurri? Argomenti che hanno, francamente, stancato tifosi e addetti all’informazione sportiva. Sì, perchè in questo caso di sport non c’è quasi niente di cui parlare.

Dare un calcio al pallone, dedicarsi diffusamente agli sviluppi del calciomercato, approfondire le strategie per la costruzione della squadra, discutere della possibilità di portare finalmente a Catania un bomber da venti gol e di allestire un organico all’altezza delle aspettative, soffermarsi sui sistemi di gioco. Questi sono i temi che ci piacerebbe analizzare a 360 gradi. Invece, purtroppo, anche stavolta il calcio nella sua essenza passa decisamente in secondo piano. Comandano le chiacchiere, l’extra-campo, il Tribunale che torna protagonista e con esso i patemi di natura finanziaria che mettono in dubbio il presente e futuro del Catania. La domanda sorge spontanea: quando si parlerà solo di calcio alle pendici dell’Etna?

