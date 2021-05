TORRE DEL GRIFO: attesa per la conferenza di Sigi e Calcio Catania, Baldini pronto a fare le valigie

Oggi, martedì 11 maggio, alle ore 12:00 a Torre del Grifo si terrà la preannunciata conferenza stampa di Sigi e Calcio Catania. Dopo essersi nuovamente riuniti ieri sera (ancora una volta assente l’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi, ndr), i membri del Consiglio d’Amministrazione della SpA catanese faranno pubblicamente il punto relativo ai programmi del prossimo futuro. Tanti i debiti sul groppone e tifosi col fiato sospeso. Parteciperanno alla conferenza anche l’Amministratore Unico Nico Le Mura ed il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino. Sarà importante fare luce anche sulla nuova proposta avanzata da Joe Tacopina, pari a circa 1.4 milioni di euro con la Sigi che dovrebbe farsi carico di tutti gli oneri garantendo, entro i primi di giugno, l’omologa al piano di ristrutturazione del debito da parte del Tribunale. Il problema è che il tempo stringe e non sono stati ancora formalizzati gli accordi sulla transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate di Palermo ed il Comune di Mascalucia.

Si parla tanto, in questi giorni, degli importanti adempimenti economici che dovrà sostenere il Catania per la ricapitalizzazione ed effettuare l’iscrizione al prossimo campionato, ma si attende il Consiglio Federale per stabilire con esattezza i parametri per la concessione delle licenze nazionali. Nelle prossime ore, inoltre, è pronto a fare le valigie mister Francesco Baldini, che ha già salutato la squadra a Torre del Grifo non senza emozione per il forte legame instaurato con i giocatori. Il tecnico di Massa, in scadenza di contratto, difficilmente proseguirà il rapporto di lavoro con il Catania.

