BALDINI: “I ragazzi avrebbero pagato di tasca loro per andare avanti. Catania merita una squadra molto competitiva”

Intervenuto nel corso della trasmissione sportiva Corner, su ‘Telecolor’, l’allenatore del Catania Francesco Baldini torna sulla stagione vissuta sotto l’Etna:

“Solo adesso ho capito tutte le sfaccettature di questa squadra. Io ho parlato spesso con il Direttore Pellegrino, il Catania ha rischiato il fallimento uscendo da una situazione complicatissima e facendo una squadra in dieci giorni ci può stare che si metta insieme un gruppo di giocatori con dei piccoli difetti. Difetti che, da quando sono arrivato io, li hanno messi in disparte con un’intensità negli allenamenti incredibile. Forse i ragazzi hanno toppato la partita decisiva – fermo restando che abbiamo creato tante occasioni nitide – ma le altre sette gare con me in panchina sono state fatte bene, anche a Catanzaro abbiamo giocato a viso aperto ed il match poteva tranquillamente finire 0-0″.

“Sarebbe troppo facile usare come alibi le voci sull’extra campo, garantisco che la società è stata molto brava ad isolare la squadra. Poi tutti noi leggiamo, vediamo e sentiamo. Ognuno trae le proprie conclusioni in base al carattere che ha. A me non hanno turbato di una virgola le chiacchiere e non ho avvertito nella squadra questo tipo di tensione”.

“Sono stato chiuso nel bellissimo centro sportivo del Catania, uscendo qualche volta solo per andare a casa di Guerini che ringrazio per l’ospitalità. Non ho mai vissuto la città, c’è tanto rammarico per questo. Da avversario con Napoli e Genoa, lo stadio di Catania – per me che vivevo il ‘San Paolo’ – era qualcosa d’importante. Ho salutato i ragazzi con il groppo in gola perchè non avevo assolutamente voglia di farlo. Eravamo subito diventati qualcosa di unico. Il rammarico è ancora più grande perchè avevamo la consapevolezza di avere creato un’alchimia così forte come poche volte si vede. Volevamo andare avanti, ho cercato di coinvolgere tutti i ragazzi non lamentandomi delle assenze. I ragazzi avrebbero pagato di tasca loro tanti soldi per continuare questa cavalcata, ci metto la mano sul fuoco”.

“Viste anche le retrocessioni dalla B, il girone sud sarà veramente importante l’anno prossimo e penso che il Catania meriti di essere molto competitivo. Chi vincerà i playoff? Sulla carta penso che il Padova abbia una squadra davvero importante, giocatori incredibili, nella sua totalità di categoria superiore. C’è anche l’Alessandria, ci metto il Catanzaro che ha una squadra tosta, l’Avellino guidato da un allenatore preparatissimo che ha vinto tanti campionati. Queste compagini secondo me si giocheranno il tutto per tutto”.

