ASS. PARISI: “Iscriversi sarebbe un miracolo, farne altri non sarà facile. Il Catania sperava nella B…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Calcionate’ su Globus Television, l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi si sofferma sulla delicata situazione societaria del club rossazzurro, a pochi giorni dalla scadenza del termine per richiedere l’iscrizione al prossimo campionato:

“E’ normale che il tifoso voglia capire quando si potrà parlare di calcio, quando si riuscirà a mettere un punto sulla vicenda e come verrà costruita la squadra in prospettiva futura. Io francamente ho appreso dai social l’iniziativa della raccolta fondi, l’avrei impostata in maniera diversa però l’assoluta buona fede e la volontà di correre da parte della Sigi è tanta che hanno messo in campo questa iniziativa. Probabilmente andava ragionata un pò meglio ma nessuno mette in dubbio il sacrificio che è stato fatto l’anno scorso in situazioni particolari. Non dimentichiamo cos’è accaduto in quel momento unitamente al fatto che chi ha portato avanti l’iniziativa del Catania in corso d’opera ha avuto qualche problema”

“Se iscriversi sarebbe già un miracolo, farne altri immaginando di recuperare 15 milioni di euro non sarà facilissimo. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e capire cosa si potrà fare. La verità è che il Catania sperava di arrivare in Serie B, chi gestisce una squadra di calcio scommette fino all’ultimo ma il contesto del campionato era assurdo, la pandemia ha distrutto tutto. La B avrebbe rappresentato la panacea di tutti i mali, ora bisogna rimboccarsi le maniche ed è veramente difficile comprendere cosa succederà dopo l’eventuale iscrizione al campionato”.

“Lavori allo stadio? Spesso troviamo le risorse e non i progetti. E’ stato fatto un lavoro intenso e celere in questi mesi, riuscendo ad ottenere il progetto di riqualificazione dello stadio. Nel frattempo abbiamo individuato le risorse del Patto per Catania, stiamo attendendo l’approvazione della rimodulazione di questi fondi, una volta approvato il bilancio partirà la gara per la riqualificazione dello stadio. A seconda di quando partiranno i lavori, potremmo fare dei ragionamenti per giocare eventualmente in campo neutro, come accaduto a Lentini. I lavori partirebbero nel corso dell’estate oppure alla fine dell’estate. Ogni progetto ha i suoi tempi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***