MERCATO: il Carpi considera anche il profilo di Baldini per la panchina

Ci sarebbe un accordo verbale per la permanenza di Francesco Baldini a Catania, ma il tecnico di Massa attende novità sul fronte societario ed il suo contratto scadrà a fine mese. Intanto qualche club tiene in considerazione l’ipotesi Baldini per la panchina, come nel caso del Carpi. La società emiliana monitora una lunga serie di profili, tra cui l’attuale allenatore rossazzurro che, comunque, ha messo in cima alle preferenze la permanenza a Catania con le dovute rassicurazioni.

