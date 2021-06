CALCIO IN PROVINCIA: Siracusa al tappeto, il Giarre vola in Serie D

La finale Poule A del campionato di Eccellenza del girone B – disputata allo stadio “Esseneto” di Agrigento – premia il Giarre che, piegando le resistenze del Siracusa, stacca il pass per la Serie D. Vittoria con merito per i giarresi al cospetto di un avversario che ha deluso le attese. Una punizione di Lele Catania consente agli aretusei di sbloccare il risultato, ma Savasta pareggia immediatamente i conti. Prima dell’intervallo ci pensa un gran gol di Baglione a determinare il sorpasso del Giarre. Nella ripresa Agudiak cala il tris, l’ex Abate accorcia le distanze sugli sviluppi di un piazzato ma la formazione guidata da Cacciola gestisce senza troppi affanni il prezioso 3-2, fino al triplice fischio dell’arbitro che scatena la festa gialloblu per il ritorno in D dopo 14 anni.

