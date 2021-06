EX ROSSAZZURRI: Euro 2020, Pessina decide Italia-Galles

Primo gol con la maglia dell’Italia per Matteo Pessina. L’ex centrocampista del Catania, attualmente in forza all’Atalanta, è entrato nel tabellino dei marcatori al minuto 39, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Verratti. Pessina, successivamente, ha sfiorato anche la doppietta. Italia-Galles si chiude con il risultato di 1-0 che sancisce, per la squadra di Roberto Mancini, la conquista del nono punto nel gruppo A (terza vittoria di fila, ndr). L’Italia giocherà l’ottavo di finale di Euro 2020 a Londra il 26 giugno 2021, alle ore 21:00 contro la seconda classificata del gruppo C.

