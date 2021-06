CALCIO SICILIANO: il Palermo conferma Filippi in panchina

Il Palermo comunica di aver aggiornato gli accordi economici con l’allenatore Giacomo Filippi per la guida tecnica della Prima Squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, 2021/2022. Con questa nota ufficiale la società rosanero conferma dunque l’ex vice di Roberto Boscaglia, dopo la convincente seconda parte di stagione in panchina ed in particolare la striscia di nove risultati utili consecutivi (cinque vittorie di fila) interrotta ad Avellino, nei playoff.

