EX ROSSAZZURRI: prima volta in Serie A per Furlan

Cinque presenze in questo campionato di Serie B (mai sconfitto), due in Coppa Italia e, soprattutto, la promozione in A. L’estremo difensore Jacopo Furlan, dopo non avere concluso nel migliore dei modi l’avventura con la maglia del Catania e non essere stato tesserato dal Livorno a seguito di problemi societari, è ripartito da Empoli. Una scelta azzeccata, quella di Furlan che proprio a Empoli aveva svolto tutta la trafila delle giovanili. In questa stagione ha esordito, offrendo un contributo determinante, nello 0-0 contro il Pordenone, vista l’assenza del titolare Alberto Brignoli causa Covid: “Quando a 13 anni un ragazzo friulano di giovani speranze arrivava a Ponzano ad allenarsi, sognava l’esordio con questa maglia ed è arrivato”, le parole di Furlan a commento dell’esordio. Adesso ha un altro anno di contratto che lo lega all’Empoli ed ha realizzato un nuovo sogno, il salto in Serie A, provando a giocarsi le sue carte nella massima categoria, dove non ha mai militato in carriera.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***