CATANIA IN LEGA PRO – dal 2015 al 2021: i rossazzurri più “cattivi”, spiccano Silvestri e Biagianti

Speciale Top 5 realizzata da TuttoCalcioCatania.com in merito ai calciatori rossazzurri più spesso sanzionati dai direttori di gara nelle sei stagioni fin qui vissute nell’inferno della Lega Pro. Silvestri e Biagianti sono i giocatori che con maggiore frequenza hanno riportato cartellini gialli. Per quanto riguarda le espulsioni dal campo (doppio giallo o rosso diretto), il brasiliano Drausio è stato l’atleta maggiormente sanzionato. Non presente in classifica Denis Tonucci che, tuttavia, pur avendo rimediato solamente due gialli ha anche fatto registrare due espulsioni.

Questo il quadro relativo ai giocatori del Catania con il numero più elevato di sanzioni disciplinari in campionato negli ultimi sei anni:

STAGIONE 2020/21

Manuel Sarao – 9 gialli

Luis Maldonado – 9 gialli

Jacopo Dall’Oglio – 7 gialli

Giovanni Pinto – 6 gialli

Nana Welbeck – 5 gialli, 1 rosso



STAGIONE 2019/20

Tommaso Silvestri – 10 gialli

Jacopo Dall’Oglio – 6 gialli, 2 rossi

Giuseppe Rizzo – 5 gialli, 2 rossi

Andrea Mazzarani – 5 gialli

Davide Di Molfetta – 5 gialli

STAGIONE 2018/19

Tommaso Silvestri – 10 gialli

Giuseppe Rizzo – 9 gialli

Alessandro Marotta – 6 gialli

Davis Curiale – 5 gialli, 1 rosso

Andrea Esposito – 5 gialli, 1 rosso

STAGIONE 2017/18

Marco Biagianti – 8 gialli

Luka Bogdan – 6 gialli

Ramzi Aya – 6 gialli

Davis Curiale – 5 gialli

Luca Tedeschi – 5 gialli

STAGIONE 2016/17

Federico Scoppa – 11 gialli

Marco Biagianti – 9 gialli

Gil Drausio – 7 gialli, 3 rossi

Dario Bergamelli – 5 gialli, 1 rosso

Domenico Di Cecco – 5 gialli

STAGIONE 2015/16

Gianluca Musacci – 8 gialli

Carlo Pelagatti – 7 gialli, 2 rossi

Andrea Russotto – 7 gialli, 1 rosso

Davide Agazzi – 6 gialli

Caetano Calil – 6 gialli

