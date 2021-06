EX ROSSAZZURRI: Atzori in cerca di fortuna a Malta

Esperienza nel complesso positiva nelle vesti di allenatore in seconda a Catania, con Silvio Baldini prima e – soprattutto – Walter Zenga dopo. Poi, Gianluca Atzori venne promosso in qualità di tecnico della prima squadra rossazzurra e le cose non andarono per il verso giusto, pagando i risultati deficitari rimediati e le carenze del Catania nel reparto offensivo. Per fortuna degli etnei, con il successivo arrivo di Sinisa Mihajlovic e di Maxi Lopez l’Elefante seppe risollevarsi mentre Atzori cercò fortuna altrove. Successivamente quest’ultimo allenò Reggina (due volte), Sampdoria, Spezia, Siena, Pistoiese, Pro Vercelli e Imolese non riuscendo a dare uno slancio alla propria carriera. Ci riprova adesso, accettando la proposta maltese del Floriana, ex club di Riccardo Gaucci. Atzori riparte da Malta per provare a rilanciarsi.

