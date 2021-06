CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: tris alla Casertana e ultimo successo stagionale

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nella stagione appena conclusa. Nell’ultima gara casalinga di campionato i rossazzurri riscattarono la sconfitta di Catanzaro abbattendo le resistenze della Casertana con un netto 3-0 e vincendo così il diciassettesimo incontro stagionale.

La prima occasione per i padroni di casa portò la firma di Golfo che, con una splendida azione personale, calciò dal limite ottenendo però solamente un calcio d’angolo (5’); tuttavia pochi secondi dopo gli etnei si portarono in vantaggio. Il tiro-cross di Calapai prese in controtempo il portiere dei falchetti che maldestramente insaccò la sfera all’interno della propria porta (10’). Al 35’ l’Elefante raddoppiò. Il filtrante di Pinto trovò perfettamente Reginaldo che, con uno splendido dribbling a rientrare, si liberò del diretto marcatore e fulminò Avella con un rasoterra sul secondo palo. Etnei ancora pericolosi con la punizione di Dall’Oglio che terminò di poco sopra l’incrocio dei pali (39’). Allo scadere della prima frazione (44’) i padroni di casa sfiorarono il tris con Golfo che, da distanza ravvicinata, non trovò lo specchio della porta.

Ad inizio ripresa il Catania andò nuovamente vicinissimo al 3-0 con la punizione di Maldonado che, ad Avella battuto, si infranse sulla parte alta del palo, mentre sulla ribattuta Izco non riuscì a rimanere freddo e lucido spedendo il pallone in curva (55’). Appena un minuto dopo fu invece Reginaldo a sfiorare la doppietta personale con un potente tiro a giro che terminò di pochissimo sul fondo. Al 61’ l’unico tiro in porta degli ospiti, firmato da Longo, venne ottimamente respinto da Martinez. Al minuto 75 arrivò il meritato 3-0. Da calcio d’angolo il cross di Dall’Oglio trovò la testa di Giosa che indirizzò la sfera nell’angolino basso alla sinistra del portiere dei falchetti. L’ultima emozione la regalarono gli ospiti con il tiro di controbalzo di Longo che sfiorò di pochissimo l’incrocio dei pali (93’). Al termine del match mister Baldini poté ritenersi ampiamente soddisfatto non soltanto per la vittoria ma anche e soprattutto per la prestazione, con gli etnei che surclassarono i campani per l’intera durata della sfida.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***