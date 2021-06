MERCATO: i movimenti degli ultimi giorni nel girone C, Antenucci in partenza?

Si apre il mese di giugno, le società cominciano ad approntare le strategie in vista della prossima stagione. Relativamente al girone C di Serie C, la Virtus Francavilla pensa al difensore Riccardo Idda, nelle ultime quattro stagioni in forza al Cosenza (fonte tuttocalciopuglia.com). Continua il pressing dei pugliesi per l’attaccante Leonardo Perez (Arezzo), mentre potrebbe cambiare girone Federico Vazquez e sono a rischio partenza anche il difensore Fabio Delvino ed il centrocampista Manuele Castorani, a cui non mancano le richieste anche dalla B.

L’ex Direttore Sportivo del Francavilla Stefano Trinchera dovrebbe, invece, ripartire dal Bari (fonte tuttoc.com). Il club biancorosso, inoltre, potrebbe perdere il difensore Alessio Sabbione, richiesto in B. Il Monopoli, che confermerà mister Giuseppe Scienza, gradisce il profilo di Luca Russo, terzino sinistro dell’Audace Cerignola (fonte iamcalcio.it). Occhi del Pescara su Luca Piana del Pontedera e Tommaso Silvestri del Catania (fonte Il Messaggero).

Difficilmente resterà a Bari l’ex attaccante rossazzurro Mirco Antenucci, richiesto in categorie superiori. Nella scorsa stagione divisosi tra Pistoiese e Viterbese, il difensore Vincenzo Camilleri piace anche al Cosenza (fonte tuttoc.com). Sondaggio del Foggia per Miguel Angel Sainz-Maza, attualmente in forza al Gubbio e che ha già indossato la maglia rossonera. L’attaccante della Turris Fabio Longo potrebbe non rinnovare il contratto con i corallini ed essere ceduto (fonte tuttoturris.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***