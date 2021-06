CATANIA SOCIAL – Avv. Ferraú: “La storia d’amore continua, lunghissimo elenco di ringraziamenti. Lavoriamo per il rilancio”

Messaggio social dell’avvocato Giovanni Ferraú, il quale sottolinea la necessità di lavorare in funzione del rilancio del Calcio Catania, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a fare la loro parte ai fini dell’iscrizione:

“Il nostro Calcio Catania 1946, matricola 11700, continua la sua Storia d’amore.

Il Catania, quel Bene Comune che appartiene a tutti i catanesi, che ha fatto sognare i nostri genitori, farà gioire ancora intere ed intere generazioni.

L’elenco dei ringraziamenti è così lungo che non basterebbe un libro.

Un grazie enorme va agli ultras, a tutti i tifosi rossazzurri, ai tanti che vivono all’estero, che hanno dimostrato che il loro sangue è tinto di questi meravigliosi colori.

Un grazie alla città di Catania, al suo Sindaco e agli amministratori, ai suoi abitanti unici, a tutti coloro che hanno risposto presente, in migliaia e anche con enormi sacrifici, e anche a chi ha preferito non rispondere, dandoci ulteriore spinta per farcela.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor del Calcio Catania e ai giornalisti che con apprensione, passione e comprensione hanno seguito questo travagliato momento.

Da oggi si continuerà a lavorare per il rilancio immediato della nostra squadra, per chiudere le interlocuzioni in corso con investitori in grado di poterci portare dove meritiamo.

Uniti per il Catania ha dimostrato che tutti siamo protagonisti di questa pazza avventura chiamata Catania e che se la Storia continua, la “colpa” è di tutti noi ❤️💙”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***