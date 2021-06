CATANIA: svecchiare la rosa è uno degli obiettivi futuri

Primo posto per il Catania, con riferimento all’età media della rosa nel girone C di Serie C. Il campionato appena trascorso ha visto i rossazzurri registrare il primato dell’esperienza, con tanti giocatori ultratrentenni al servizio della squadra. Esperienza che, secondo molti addetti ai lavori, avrebbe potuto rivelarsi utile in partite secche come i playoff. Sul campo, però, il gruppo ha deluso già al primo turno, subendo una sorprendente eliminazione in casa contro il Foggia. In vista della prossima stagione, a prescindere dall’eventuale riconferma di Francesco Baldini sulla panchina etnea, il Catania considera la possibilità di abbassare l’età media di squadra attualmente vicinissima ai 30 anni.

Qualcuno tra i vari Mariano Izco, Reginaldo, Antonio Giosa, Claiton e Simone Sales lascerà sicuramente Catania. Altri ancora lo faranno per fine prestito. Si guarda a giovani promesse di categorie superiori da integrare nell’organico, qualcuno magari verrebbe anche inserito dalla Primavera, costituendo il giusto mix di gioventù ed esperienza. Sarebbe questa una delle idee principali da cui ripartire, in attesa di garanzie sull’iscrizione al campionato.

