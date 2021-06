SERIE C: girone C, dubbi anche su iscrizione Campobasso?

Mentre la Casertana si avvia verso i saluti alla Serie C per non avere presentato in tempo la fideiussione, emergono dubbi sul Campobasso neo promosso. Il Corriere dello Sport parla infatti di società indebitata per oltre un milione di euro, in più gli stipendi ai giocatori non sarebbero stati liquidati in modo puntuale, mentre il premio da diecimila euro fissato per un serie di vittorie-promozione non è mai stato dato alla squadra. Gli investitori americani sono pronti a rilevare l’intero pacchetto del club o mantenere una corposa quota di minoranza. Nel frattempo è emerso che il presidente Mario Gesuè sarebbe in contatto con un azionista francese, pronto a entrare in società. I molisani dovrebbero superare lo scoglio dell’iscrizione alla Serie C reperendo 160 mila euro e presentando la domanda di ammissione entro il 5 luglio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***