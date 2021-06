EX ROSSAZZURRI: Pisseri dimentica la serataccia del 2018 a Catania, il sogno si avvera

Prima volta in Serie B per Matteo Pisseri. Finalmente si avvera il sogno dell’estremo difensore ex Catania, che sorride al termine della lotteria dei rigori tra Alessandria e Padova. Decisivi l’errore dal dischetto di Gasbarro (che ha spedito il pallone fuori) e la rete di Rubin. Momento di grande gioia per il portiere parmense, che andò vicino al salto di categoria qualche anno fa difendendo i pali del Catania.

Quella maledetta serata contro la Robur Siena vide i rossazzurri uscire di scena, ad un passo dalla finalissima di Pescara, dove avrebbero affrontato il Cosenza. Un Catania molto sfortunato, dopo 120′ ad alto livello pagò a caro prezzo i rigori sprecati malamente da Blondett e, soprattutto, Mazzarani. A distanza di tre anni, Pisseri si prende la sua rivincita assaporando il gusto dolcissimo della Serie B.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***