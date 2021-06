CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2021 i centrocampisti che hanno indossato la maglia rossazzurra

Durante le ultime stagioni il reparto mediano è stato uno dei settori maggiormente rivoluzionati, con innumerevoli calciatori transitati dalle pendici dell’Etna che purtroppo non sempre sono riusciti a lasciare il segno. Durante la stagione 15/16 arrivarono tanti elementi di spessore per la categoria ma il percorso troppo altalenante dell’Elefante non permise quasi a nessuno di mettersi in mostra. Da calciatori come Domenico Di Cecco, Luca Lulli, Gianluca Musacci, Davide Agazzi, Ivan Castiglia, Francesco Bombagi e Matteo Pessina (allora appena diciottenne) ci si sarebbe aspettati un impatto più deciso sulle sorti della squadra rossazzurra. Meglio di loro fece Fabio Scarsella (ottimo inizio di campionato con 3 gol in 2 partite), poi inspiegabilmente ceduto a gennaio.

Visto il misero 13º posto in classifica, l’anno dopo il club di Via Magenta decise di effettuare un “repulisti” generale confermando i soli Di Cecco e Piermarteri (che comunque non andò oltre le 3 presenze stagionali) ed ingaggiando tanti volti nuovi; infatti in Sicilia approdarono, con risultati tutto sommato positivi, il brasiliano Gladestony Da Silva (confermato anche la stagione successiva), Giuseppe Fornito, Rosario Bucolo, Andrea Mazzarani (autore di 9 gol ed 1 assist in 30 partite) e Marco Biagianti, ritornato nella “sua” Catania dopo gli anni della Serie A. La più grande delusione stagionale invece fu rappresentata dal regista argentino Federico Scoppa che in 31 presenze complessive non riuscì mai ad incidere.

Per il campionato 17/18 il club di Via Magenta decise di confermare in blocco quasi tutti gli elementi mediani, puntellando il centrocampo con gli acquisti di Giuseppe Rizzo, Cristian Caccetta e, da Gennaio, Antonio Porcino (schierato come quinto di centrocampo ma anche terzino sinistro). Tuttavia il vero colpo di mercato fu rappresentato dal ritorno di Ciccio Lodi che, attraverso una scelta di cuore ed amore verso la piazza, scese in Serie C per cercare di riportare il Catania nel calcio che conta. Il regista campano in 34 apparizioni stagionali mise a segno 8 reti ed 11 assist trascinando il Catania ad un passo dalla Serie B. Tra il 2017 al 2020, l’ex Udinese mise a referto 28 gol e 23 assist in 96 presenze.

Dopo il secondo posto conquistato sul campo e l’eliminazione nella semifinale dei playoff, la stagione 18/19 vide gli etnei come strafavoriti per la conquista del primo posto nel girone per poi concludere mestamente il torneo al quarto posto. A seguito delle cessioni di Da Silva e Mazzarani (andato alla corte della Salernitana in Serie B) l’Elefante puntò sull’esperienza di Federico Angiulli e Luigi Scaglia, sulla freschezza di Giuseppe Carriero e la tecnica di Cristian Llama (ennesimo cavallo di ritorno ripercorrendo i fasti della Serie A). Ambientamento difficoltoso da parte di tutti, fece male soprattutto l’argentino che, durante il biennio 2018-2020, non seppe mettere in mostra il proprio talento.

Dopo le promozioni solamente sfiorate nelle annate precedenti, la stagione 19/20 vide un corposo ridimensionamento del progetto tecnico a seguito dei mastodontici problemi economici occorsi alle casse societarie. Furono ben sei i volti nuovi nella mediana etnea con gli arrivi di Nana Welbeck, Jacopo Dall’Oglio, Andrea Mazzarani (ritornato dopo un anno di assenza), Francesco Salandria, Bruno Vicente ed Alessio Curcio. Proprio l’ex Vicenza fu uno dei migliori dell’intero campionato realizzando 4 marcature in 14 gare e, soprattutto, dimostrando in pochissimo tempo (arrivò infatti solamente a Gennaio) grande tecnica ed attaccamento alla maglia.

Infine nell’annata appena conclusa la Sigi, neoproprietaria del club dopo il concreto rischio del fallimento, decise di continuare la campagna di riduzione dei costi rifondando ancora una volta il reparto. Dopo la riconferma di Dall’Oglio e Welbeck (autori di una buona stagione) ed i sanguinosi addii di Curcio e Biagianti, i volti nuovi in casa etnea furono Luis Maldonado, Giacomo Rosaia e Mariano Izco. Specialmente la mezzala argentina ha deluso le aspettative, mentre il regista ecuadoregno ha riscattato una prima parte di stagione non entusiasmante disputando un girone di ritorno da assoluto protagonista.

