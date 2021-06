PRIMAVERA – Marchese: “Contento dei ragazzi nonostante la sconfitta”

Nota stampa Calcio Catania

Al termine della gara con il Bari, l’allenatore della Primavera rossazzurra Giovanni Marchese osserva: “Nonostante la sconfitta sono contento dei ragazzi, che in una gara molto difficile hanno dato costantemente il massimo per cercare di recuperare. Il Bari è una compagine molto “fisica” e conta su parecchi elementi già nell’orbita della prima squadra, noi abbiamo cercato sempre il gioco e in più occasioni siamo andati a tu per tu con il portiere. È stata una gara equilibrata, a lungo. Un plauso al gruppo per l’impegno”.

