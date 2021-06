EX ROSSAZZURRI: Silvio Baldini rinuncia alla Juve Stabia, si prende un periodo di pausa

Sembrava una trattativa ben avviata, invece l’ex allenatore del Catania Silvio Baldini non ripartirà dal girone C di Serie C. Niente Juve Stabia per lui, preferisce rimanere fermo per un pò dopo avere lasciato la Carrarese. “E’ vero, la Juve Stabia mi ha fatto una proposta concreta – ha spiegato – e hanno fatto di tutto per convincermi ad affrontare la nuova stagione con loro. Abbiamo parlato, sono stato a Castellammare di Stabia ed è una città straordinaria. Purtroppo non posso accettare, pur avendo avuto l’opportunità di ascoltare le ambizioni societarie. Dopo la mia ultima esperienza, ho deciso di prendermi un periodo di pausa, che non so quanto potrà durare, ma mi ha spinto a rinunciare così alla possibilità di poter fare un’esperienza in una città bella come Castellammare di Stabia. Auguro alla Juve Stabia ogni bene possibile e farò il tifo per loro, con la speranza che i progetti societari possano essere tutti raggiunti”.

