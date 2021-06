FUTURO CATANIA: c’è l’interesse del gruppo maltese, ma le parole non bastano. Sigi cerca soluzioni immediate

Da tempo si parla di un gruppo riconducibile a Malta potenzialmente interessato al progetto Catania. Sigi ha effettivamente avviato contatti con i maltesi, ottenendo finalmente una risposta nei giorni scorsi: la conferma dell’interesse a rilevare una quota del Calcio Catania. Da Malta è arrivato il sì, dunque, ma nei fatti si attende un incontro per gettare le basi per l’avviamento di una vera e propria trattativa. Servono, però, soluzioni immediate e Sigi tornerà a riunirsi il prossimo 14 giugno per fare un nuovo punto della situazione in vista della scadenza perentoria del termine del 28 giugno per iscrivere la squadra al campionato di Serie C 2021/2022.

