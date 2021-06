FUTURO CATANIA: più realistico nell’immediato l’ingresso di nuovi sponsor

Mentre proseguono i contatti con gruppi stranieri e nuovi incontri sono previsti nei prossimi giorni, la Sigi prosegue il lavoro di ricerca di risorse finanziarie per sostenere il progetto Catania. Niente di nuovo per il momento sul fronte Joe Tacopina, mentre l’eventuale inserimento di altri soci potrebbe richiedere tempistiche più lunghe rispetto alla possibilità di accogliere nuovi sponsor. In questo senso la compagnia aerea ungherese low cost Wizz Air rimane potenzialmente interessata ad un discorso di sponsorizzazione legato anche alla struttura di Torre del Grifo Village. Tra i possibili sponsor, anche la famiglia Di Martino che opera nel settore dei trasporti. La Sigi segue varie piste per dare respiro alle casse societarie del Catania, auspicando di rilanciare in qualche modo le ambizioni dell’Elefante.

