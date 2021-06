FUTURO CATANIA: quanti avvoltoi anche sul fronte sportivo…

Tra pochi giorni scade il termine per la presentazione della richiesta d’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Sale l’attesa per capire cosa ne sarà del Calcio Catania. I tifosi stanno dando il loro contributo economico, potrebbe non bastare ma l’iscrizione non è impossibile. Anche perchè c’è la possibilità che Sigi aumenti la disponibilità economica, coinvolgendo magari altre figure. Il tempo, però, stringe. Bisogna fare in fretta. Sono state numerose fin qui le porte in faccia ricevute poichè diversi soggetti imprenditoriali fiutano l’occasione di rilevare il Catania da fallito.

Tanti avvoltoi, dunque, ma anche sul piano sportivo. Ci sono club alla finestra che potrebbero approffitare di un eventuale fallimento del Catania ottenendo la riammissione oppure il ripescaggio. Spiccano, inoltre, società che in ottica mercato seguono con particolare attenzione la vicenda Catania ben sapendo che, nell’ipotesi che i rossazzurri falliscano, si presenterebbe la possibilità di prelevare a costo zero i giocatori. Lo scenario resta incerto, i prossimi giorni ci diranno se il Catania verrà iscritto ed eventualmente con quali risorse ed obiettivi si affronterebbe la nuova stagione.

