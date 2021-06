PAROLA AI TIFOSI – Da Palermo: “Lezione di attaccamento dai catanesi, si farebbero ammazzare per la matricola…”

Giungono elogi da Palermo per la risposta positiva che i tifosi rossazzurri stanno dando alla richiesta di aderire all’iniziativa di raccolta fondi per sostenere economicamente il Calcio Catania in un momento in cui l’iscrizione al campionato è a rischio. Riportiamo integralmente il post pubblicato su Facebook dalla pagina PALERMO CALCIOMERCATO 24 H SU 24: “La vogliamo dire una cosa? Diciamola: a Catania sono più tifosi di noi. Se il Catania riesce a salvarsi grazie al contributo dei propri tifosi, assolutamente non scontato e improbabile ma possibile, ci dà una lezione di attaccamento che non ci dovremmo dimenticare mai. È da un anno che vengono presi per il c*** più o meno apertamente dalla Sigi e da Tacopina, ma si farebbero ammazzare pur di non perdere quella cosa (che per noi è una buffonata inutile ma per loro evidentemente no) chiamata matricola. Qua abbiamo un presidente che avrà tutti i difetti di sto mondo, dalla poca disponibilità alla comunicazione a volte fallace tutto quello che volete ma è un tifoso, un TIFOSO come noi che ha chiesto aiuto per il Palermo, e sono sicuro che quando comincerà il campionato accanto al Palermo ci saranno sempre e solo i soliti, e se le cose in futuro andranno male sarà sempre e solo colpa degli altri. Impariamo a essere prima di tutto tifosi, e poi tutte le altre cose”.

