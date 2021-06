GIOVANILI CATANIA: l’Under 17 strapazza la Juve Stabia

Nota stampa Calcio Catania

L’esaltante stagione del settore giovanile del Catania si arricchisce di un’altra pagina da incorniciare: l’Under 17 rossazzurra travolge la Juve Stabia, il 6-1 finale vale la settima vittoria consecutiva e i ragazzi guidati da Orazio Russo, dopo aver conquistato mercoledì scorso la certezza della qualificazione ai quarti di finale con due giornate d’anticipo, proseguono ancora a punteggio pieno. In Italia, nel contesto dei campionati nazionali Under 17 Serie C e Serie A/B, i nostri “Allievi” sono gli unici fin qui sempre vittoriosi. Con il successo in quest’ultimo impegno interno nel gruppo 7, in virtù della media punti maturata, i giovani etnei si garantiscono matematicamente la posizione di miglior prima classificata dei quattro raggruppamenti centro-meridionali a prescindere dal risultato del prossimo turno, l’ultimo della fase a gironi.

Così, il Catania acquisisce il diritto di disputare in casa la gara unica valevole per i quarti di finale. Tutte di pregevolissima fattura le reti odierne: servito da Tropea, Russi ha aperto le marcature con un perfetto diagonale; innescato da Biondi, Russo ha raddoppiato calciando di esterno destro dopo un dribbling in area; lanciato da Giannone, Tropea ha firmato il primo gol con un pallonetto; lo stesso esterno ha siglato la doppietta personale capitalizzando una prepotente incursione allo scadere della prima frazione; nella ripresa, dopo l’acuto di Minasi per gli ospiti, un altro assist di Tropea per la chirurgica stoccata vincente di Al Sein e, infine, la magia di Pisasale: sul lancio di Russo, l’esterno classe 2005 ha controllato di petto, si è involato lasciando sul posto gli avversari e si è coordinato perfettamente per una conclusione di sinistro imparabile e splendida.

SETTORE GIOVANILE, GRANDE STAGIONE PER TUTTE LE SQUADRE

La “grande bellezza” dell’Under 17 è la dimostrazione della qualità del lavoro svolto dall’intero settore giovanile del nostro club, che ha appena archiviato con soddisfazione il terzo posto della Primavera, ottenuto con una squadra più giovane delle rivali dirette più accreditate, e nel campionato femminile di Eccellenza, grazie a un cammino anche in questo caso sempre vittorioso, è in piena corsa per la promozione.

Campionato Under 17 Serie C- Stagione sportiva 2020/21

Girone 7 – Nona giornata

Domenica 13 giugno – Torre del Grifo Village (Campo 3)

Catania-Juve Stabia 6-1

Reti: pt 6° Russi, 20° Russo, 33° Tropea, 45° Tropea; st 2° Minasi (J), 12° Al Sein, 30° Pisasale.

Catania – Borriello (1°st Passanisi); Napoli, Scaletta (1°st Cugnata), Giannone, Cannavò, Caramanno (13°st Di Pietro), Tropea (13°st Napolitano), Biondi (1°st Rogazione), Russo, Russi (34°st Maltese), Al Sein (23°st Pisasale). A disposizione: Patanè, Nicolosi. Allenatore: Russo.

Juve Stabia – Iennaco (15°st Gianfagna); Santarpia (1°st Caropreso), Mele, Del Re, Ventrone, Bevilacqua (1°st Provvisiero), Fravola, Marcuccio (15°st Del Mondo), Minasi (11°st Di Criscio), Balzano (15°st D’Avanzo), Casillo. A disposizione: Perna. Allenatore: Sacco.

Arbitro: Davide Patti (Palermo).

Assistenti: Paolo Seminara (Palermo) e Domenico Cono (Palermo).

Ammoniti: Del Re (J).

Tempi di recupero: pt 1′; st 2′.

