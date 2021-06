LA SICILIA: appello Sigi, alle ore 16 di venerdì versati 2.500 euro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ancora una volta la Sigi si è riunita per tracciare un bilancio di quello che è stato il sentiero percorso e capire in che modo gestire le prossime terribili ore. Intanto i primi tifosi hanno aderito all’appello lanciato alla città per ottenere liquidità a beneficio del Calcio Catania. Altri si sono apertamente dissociati, ma era prevedibile che non ci sarebbe stata un’unità di intenti. Alle 16 di ieri, venerdì 18 giugno, erano stati versati 2.500 euro da 36 distinti tifosi. Un avvio lento, ma un avvio.

