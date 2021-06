LA SICILIA – Servono 800mila euro. Botta e risposta Ferraù-Tacopina

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri a Torre del Grifo la Sigi ha lanciato, stavolta di fronte a tutta la comunità, l’appello: servono 800 mila euro per iscriversi. Soldi che, sperano i soci, arrivino dalla città, dai tifosi. Sigi ha a disposizione circa un milione e mezzo, non di più. Che fare, dunque? A otto giorni dalla scadenza dell’iscrizione l’avv. Giovanni Ferraù per conto della cordata che l’anno passato salvò il Catania dal fallimento vuole, deve tentarci. E intanto Joe Tacopina risponde alle parole di Ferraù, che lo ha definito inadempiente: “Quanti soldi ha messo in Sigi l’avvocato Ferraù?”. Al di là di botta e risposta, polemiche, messaggi e comunicati, adesso bisogna capire se la corsa contro il tempo servirà a salvare il Catania Calcio.

