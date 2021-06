LA SICILIA – Sigi, pronto l’ingresso di tre nuovi soci catanesi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nelle prossime ore verrà ufficializzato l’ingresso di tre nuovi soci. Sono tutti catanesi. Uno è un docente universitario che ha deciso di contribuire in maniera sostanziosa. Per ora vige il massimo riserbo. Gli incontri con due gruppi che sarebbero molto interessati vanno avanti e dalla sede del Village trapela un cauto ottimismo. Anche ieri i soci si sono confrontati per individuare il modo di ricapitalizzare, mossa necessaria per programmare l’iscrizione e parte della stagione agonistica che verrà. C’è da tenere conto che il ritiro estivo dovrebbe cominciare il 14 luglio. La proprietà deve incontrare l’area tecnica, discutere con Baldini – che la stampa emiliana avvicina a Carpi e SPAL – e provvedere ai rinnovi dei giocatori in scadenza, Welbeck e Martinez su tutti.

