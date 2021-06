LA SICILIA – Wizz Air, trattativa aperta. Entro fine mese bisogna discutere anche con Pellegrino e Guerini

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ieri, durante la cerimonia per la presentazione della nuova veste di Piazza Dante, è emerso che Wizz Air, tramite un rapporto con il primo cittadino, si è avvicinato ulteriormente al Catania Calcio. Si sta discutendo in termini pratici un accordo per la sponsorizzazione sulle maglie della prima squadra. La compagnia aerea ha voglia di incrementare il traffico all’aeroporto Fontanarossa. C’è da reperire soldi entro il 28, nuovi soci (potrebbero entrarne tre a breve), potenziali aquirenti, trovare presto i quattrini per la campagna acquisti. Entro fine mese bisognerà anche discutere con Pellegrino e Guerini, in scadenza di contratto come i calciatori e Francesco Baldini. L’agenda è fitta di impegni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***