MERCATO SERIE C: i principali movimenti degli ultimi giorni nel girone C

Come si muove il mercato dei club del girone C di Serie C. Diamo uno sguardo ai movimenti degli ultimi giorni. Joakim Milli firma con la Virtus Francavilla fino a giugno 2023. Il portiere italo-canadese classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell’Us Lecce, si è distinto tra le fila del Casarano e Nardò in Serie D. Bruno Caneo confermato alla guida della Turris per la prossima stagione, mentre la Juve Stabia – vicina a mister Walter Novellino – rescinde il contratto del direttore generale e sportivo Giuseppe Pavone, passato al Foggia. Al suo posto Filippo Marra Cutrupi, lo scorso anno operativo a Grosseto. Risoluzione del contratto di Giuseppe Scienza con il Monopoli. Il tecnico riparte dalla Pro Vercelli firmando un biennale, la società biancoverde lo rimpiazza con Alberto Colombo (contratto annuale con opzione).

Lascia Cosenza l’attaccante Mirko Carretta, direzione Perugia. Contratto di durata biennale con gli umbri. Non sono passati inosservati i ventuno gol in Serie D con la maglia dell’Audace Cerignola per Giancarlo Malcore, sondato da Foggia e Taranto. Julian Illanes potrebbe fare ritorno ad Avellino, dopo essere scaduto il prestito con la Fiorentina. Avellino e Bari sulle tracce del centrocampista offensivo del Teramo Francesco Bombagi, mentre alla Casertana piace il centrocampista del Legnago Danilo Bulevardi. Karamoko Cissé, che non ha vissuto una grande stagione tra Cittadella e Padova, rappresenta un profilo tenuto in considerazione dal già citato Avellino.

Irpini che sondano il terreno, inoltre, per Alessandro Marotta su cui però si registra il forte pressing del Catanzaro, a sua volta con un occhio rivolto a Michele Vano e Gabriele Bernardotto. Zdenek Zeman sempre più vicino alla panchina del Foggia. Il Bari cerca il colpo Ruben Botta ma non manca la concorrenza soprattutto in Serie B. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, Palermo, Reggiana e Pordenone si contendono il difensore del Vicenza Nicola Pasini. Il centrocampista italo-brasiliano Alvaro Iuliano può nuovamente lasciare Potenza. In forse il futuro dell’esperto attaccante Mario Pacilli alla Casertana, ci sono alcuni club di Serie C sulle sue tracce.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***