SERIE C: il Bisceglie valuta la richiesta di riammissione per il terzo anno consecutivo

Bisceglie riammesso in Serie C ancora una volta? Sarebbe il terzo anno di fila per i pugliesi. Come riportano i colleghi di bisceglieviva.it, il presidente Vincenzo Racanati valuta tale richiesta ed ha così avviato una serie di incontri per definire la sussistenza di un budget adeguato e scioglierà la riserva nei prossimi giorni, dopo che il Consiglio federale (convocato per mercoledì 9 giugno) avrà determinato i criteri per le riammissioni delle retrocesse e i ripescaggi dalla D. Se la Federcalcio dovesse confermare gli stessi parametri, il Bisceglie si ritroverebbe in prima posizione per la riammissione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***